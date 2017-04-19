Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, aralarında 2014'te Peşaver'deki askeri okula düzenlenen ve 150 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sorumluların da olduğu 30 militan hakkındaki idam kararlarının, Bajva tarafından imzalandığı belirtildi.

Söz konusu militanlar, askeri mahkemede yargılanmıştı.

Pakistan'da iki yıllık görev süresi ocak ayında sona eren askeri mahkemelerin bu ay başında iki yıl daha görev yapmasına karar verilmişti.

Hayberpaktunhuva eyaletinin başkenti Peşaver'de 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 150 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede moratoryumla askıya alınan ölüm cezası, tekrar uygulamaya konulmuştu.