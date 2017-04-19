Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün monarkında prenslerin ünlü askeri akademilere gönderilmeleri, pilot olmaları ve sonra da kral olunca tatbikatlarda aktif görev almaları gelenektendir. Ürdün Kralı İkinci Abdullah son katıldığı askeri tatbikatta Hollywood aktörlerini aratmadı.



ASKERİ ÜNİFORMAYI GİYDİ

Ürdün Özel Güçleri'ne 1993 yılında katılan ve 1996 yılına kadar özel güçlerin komutanlığını yürüten Ürdün Kralı İkinci Abdullah, askeri üniformasını giyinip askerleriyle birlikte tatbikata katıldı.





ABD YAPIMI M16 TÜFEĞİ KULLANDI

Terör örgütü DEAŞ'ın Ürdünlü bir pilotu yakmasının ardından örgüte karşı savaş ilan 55 yaşındaki Ürdün Kralının tatbikat görüntüleri dün Kraliyet tarafından yayınlandı. Görüntülerde, askerlerine emirler verdiği anlaşılan kralın tatbikatı sırasında ABD yapımı M16 piyade tüfeği kullandığı görülüyor. Bir binaya cepheden saldıran askerler tatbikat sırasında gerçek mermi kullandı.



İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ'ın Ürdünlü pilotu 2015 yılında yakarak öldürmesinin ardından örgüte karşı intikam yemini eden Ürdün Kralı, çok sayıda askeri tatbikata katılmıştı.





TÜMGENERAL, AYNI ZAMANDA HELİKOPTER PİLOTU

İngiltere ve ABD'de eğitim alan ikinci Abdullah, Sandhurst Askeri Akademisi ve Oxford'da eğitim gördükten sonra 1984 yılında ülkesine döndü. 10. zırhlı tugayda görevlendirilen Kral, 1985 yılında ABD'deki Fort Knox'ta komutanlık eğitimi ardından da Washington'da Georgetown Üniversitesinde uluslararası politika alanlarında eğitim gördü. 1993 yılında Ürdün Özel Güçleri'ne katılan kral Abdullah, 1996 yılına kadar özel güçlerin komutanlığını yürüttü. Tümgeneral rütbesiyle komutanlık da yapan Kral, aynı zamanda helikopter pilotu.