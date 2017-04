Türkiye Gazetesi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), anayasa değişiklikleriyle ilgili Pazar günkü referandum hakkında “Türkiye’de demokrasi kaybetti” başlıklı bir başyazı yayımladı. NATO’yu Türkiye’ye müdahale etmeye çağıran gazete, Trump’ın Erdoğan’ı aramasını da “şok edici derecede yanlış bir karşılık” olarak yorumladı.

İşte o yazıdaki skandal ifadeler:

“Bu referandum, Erdoğan’ın uzun bir zamandır Türkiye’nin parlamenter sistemini güçlü bir başkanlıkla değiştirme çabasının da başarıya ulaştığı anlamına geliyor. Her ne kadar Türkiye, NATO’nun hayati bir üyesi olsa da demokratik değerler üzerine inşa edilen bu ittifak içerisinde giderek ayrışan bir üyeye dönüşüyor. Erdoğan, Avrupa ve Amerika ile çatışmaya girdi, Batı karşıtı düşmanlıkları ateşledi ve Rusya ile flört etmeye başladı. NATO ülkeleri, Erdoğan’ın otokratik eğilimlerini kontrol altına almak için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Türkiye’de demokrasi savunucularına da cesaret vermelidir.”

TRUMP’I DA ELEŞTİRDİLER

ABD Başkanı Donald’ın pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramasının da eleştirildiği yazıda, “Bu, şok edici derecede yanlış bir karşılık oldu” yorumunda bulundu. Başyazıda şöyle devam edildi: Nihayetinde, Türkiye’de demokrasi yeniden canlanacak olursa bu, Erdoğan’ın dayattığı otoriter sistemi kabullenmek istemeyen milyonlarca Türk’ün sayesinde olacak. Haklarını ve özgürlüklerini geri almanın bir yolunu bulacaklar.

CNN DE HAREKETE GEÇTİ

ABD Başkanı Trump’ın daha önce “Siz yalan habersiniz” diyerek tepki gösterdiği CNN de, iki lider arasındaki telefon görüşmesini hazmedemedi ve yine iş başına geçti. CNN International, Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili karalama kampanyası yaparak, “Görüşmede referandumdan ziyade, bölgesel konular ve NATO konuşuldu” iddiasına yer verdi.