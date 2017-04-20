Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Kuzey Kore'ye saldırma ihtimaline karşı Kuzey Kore'ye askeri birlik ve techisat gönderiyor. Daily Mail'in haberine göre Putin, ABD Başkanı Trump'ın Kim Jong Un yönetmine bir askeri müdahale yapması halinde sınırdan mülteci göçü başlamasından korkuyor.

Rusya'nın bu hamlesi Çin'in Kuzey Kore sınırına 150 bin asker göndermesinden günler sonra geldi. Pekin yönetimi bir savaş olması halinde sınırlarına girilmesinden endişe ediyor.

Bu sabah ortaya çıkan görüntülerde Rusya'nın Kuzey Kore ile arasındaki 11 mil uzunluğundaki sınırlarını askeri birlikler ve techisatla güçlendirdiği görünüyor.