Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnatla teknolojiye direnen Waterer, 100 dönüm arazisini traktörlerle değil atlarla sürüyor. “Geleneksel metot belki daha fazla zaman alıyor ama bu, bizim kimliğimizdir ve sayısız avantajları var” diyen Waterer, atlarla tarla sürmenin çok ekonomik olduğunu, ayrıca çevreye de zarar vermediğini ifade etti.