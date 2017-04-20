İnatla teknolojiye direnen Waterer, 100 dönüm arazisini traktörlerle değil atlarla sürüyor. “Geleneksel metot belki daha fazla zaman alıyor ama bu, bizim kimliğimizdir ve sayısız avantajları var” diyen Waterer, atlarla tarla sürmenin çok ekonomik olduğunu, ayrıca çevreye de zarar vermediğini ifade etti.
Bu tarlaya teknoloji giremez
20.04.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Jonathan Waterer (57) adındaki çiftçi, Devon bölgesindeki tarlasına modern makineleri sokmuyor, onlarca sene öncesinin metotlarıyla tarlayı sürüyor.
Etiketler : İngiltere,Jonathan Waterer,teknoloji,tarla,dünya haberleri,
466482 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/466482.aspx
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