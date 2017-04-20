Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz The Guardian gazetesi, Doğu Avrupa ülkesi Belarus'taki yetimhanelerde açlıktan ölmek üzere olan yaklaşık 100 çocuğun bulunduğunu bildiriyor.

Fotoğrafçı Alexander Vasukovich'in çarpıcı karelerine yer verilen haberde, 20 yaşındaki bir genç kızın 11 kilograma kadar düştüğü, birçok gencin 15 kilonun altında olduğu aktarıldı.

Habere göre, savcılar, doktorlar ve resmi yetkililer yetimhanedeki çocukların uzun yıllardır yetersiz beslendiğini belirledi. Soruşturma başlatan savcılık, çocukların ihmal ve kötü beslenme kurbanı olduğunu belirterek birçok yetimhane müdürünün kovulduğunu açıkladı.

Cherven isimli yetimhanenin direktörü Ella Borisova, "Bu çocuklar hiç yürümedi. Genellikle yataktalar, kasları yok. Derilerinin altında kürdan gibi bacakları var" dedi.