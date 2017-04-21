Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore ile nükleer savaşın eşiğine gelen ABD’den Pyangyong yönetimine bir uyarı daha geldi. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin savaş çıkarmak istemediğini belirterek, Kuzey Kore’ye “Bizi buna zorlamayın” çağrısı yaptı. Kuzey Kore’nin füze denemeleri sebebiyle artan gerginliğin önlemesinin yine bu ülkeye bağlı olduğunu söyleyen Haley, “Kuzey Kore’yi mümkün olan en net şekilde uyarıyoruz. Savaş çıkarmak istemediğimizi bilmelerini istiyoruz. Bizi buna zorlamayın. Top onların sahasında ve bu noktada oynamaya çalışmamalılar” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de “Kuzey Kore’nin yalnızca bölgeyi değil bütün dünyayı tehdit edecek (nükleer) kapasiteye sahip olmaması için sarf edilen her türlü çabayı destekliyoruz” diye konuştu.

RUSYA DA SINIRA ASKER YIĞIYOR

Bu arada Rusya’nın muhtemel bir ABD-Kuzey Kore savaşına karşı tedbir olarak sınıra askerî birliklerini gönderdiği ortaya çıktı. Daily Mail gazetesinin haberine göre Rusya, Kuzey Kore ile arasındaki yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki sınırını askeri birliklerle güçlendirdi. Çin de geçtiğimiz günlerde savaş olma ihtimaline karşılık Kuzey Kore sınırına 150 bin asker göndermişti.

ÇİN REZERVASYONLARI DURDURDU

Bu arada çok sayıda Çinli turizm firması, güvenlik endişesi sebebiyle Kuzey Kore’ye bilet ve rezervasyon işlemlerini dondurdu. Air China, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a uçuşları 17 Nisan’dan itibaren askıya almış, Çin Dışişleri Bakanlığı uçuşların geçici olarak durdurulmasının sebebini “seyahat talebinin azlığı” olarak açıklamıştı.