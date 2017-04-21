Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Almanya'nın Brühl kentinde Türklerin yaşadığı bölgelere skandal bir mektup bırakıldı. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlara ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı.

ÜLKEYİ TERK EDİN

"Almanya'daki Erdoğan'ı sevenler..." diye başlayan mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Biz, Almanya'da Erdoğan destekçileri yüzünden endişeli ve tedirginiz. İnançları bizden farklı olduğu için, onların bizimle yaşamasına devam edilemez. Ailelerini de alıp bu ülkeyi terk etmelerini istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük planları olduğu savunulan mektupta, "Cumhurbaşkanınızın büyük planları var, yapacağınız iyilik hem onun için hem kendiniz için bu ülkeyi terk etmenizdir" denildi.

YENİŞAFAK