Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tansiyon her geçen gün artıyor. Kim Jong-un liderliğindeki Asya ülkesinin gerçekleştirdiği nükleer denemeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın canını sıkıyor.

UYDU FOTOĞRAFLARI ŞAŞIRTTI

Kore'deki nükleer tesisin uydu fotoğrafları Amerikalı yetkililerin önüne geldi. Çekilen resimleri inceleyen Amerikalı görevliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Nükleer hareketlilik görmeyi uman yetkililer, tesislerde maç yapan Koreliler ile karşılaştı.

EŞ ZAMANLI MAÇLAR OYNANIYOR

Punggye-ri adındaki nükleer deneme tesisinde görünür tek hareketliliğin, yapılan voleybol maçı olduğu tespit edildi. Üstelik sadece bir yerde değil, nükleer sitenin farklı bir çok bölgesinde aynı anda voleybol maçlarının oynanması hayret uyandırdı.

NÜKLEER DEĞİL, OLİMPİK TESİS GİBİ

Ana yönetim binasının önü, savunma binasının önü, emir-destek alanında devam etmekte olan karşılaşmalar dikkat çekti. Emir-komuta merkezi önünde ise voleybol sahası ve voleybol filesi, boş haliyle görüntülendi.

YANILTMA TAKTİĞİ OLABİLİR

Amerikalı yetkililer bu beklenmedik durumun iki nedeni olabileceği sonucuna vardı: Tesisteki hazırlıkların ya bir süre beklemeye alındığı ya da Kuzey Kore hükümetinin voleybol maçlarını göstererek yanıltma taktiği uyguladığı değerlendirildi.