Venezuela’nın başkenti Karakas’da başlayan, ekonomik kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya karşı yürütülen kitlesel protestolarda ölü sayısı 11 yükselirken, şiddet olaylarında 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Venezuela’daki protestolarda ölü sayısı 11’e yükseldi
21.04.2017 - 23:05 | Son Güncelleme: 21.04.2017 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Venezuela’da Nicolas Maduro’ya karşı başlatılan kitlesel protestolarda ölü sayısı 11’e yükseldi.
Etiketler : venezuela,
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