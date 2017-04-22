Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, Tillerson ile Lavrov'un telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bu görüşmede, Tillerson'ın 12 Nisan'da Moskova'ya yaptığı ziyarette konuşulan konuların devamının ele alındığı belirtilen açıklamada, "4 Nisan'da Suriye'de kullanılan kimyasal silahlar ve devamında Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatının başlattığı soruşturma dahil olmak üzere birçok farklı konu görüşüldü." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Tillerson'ın Lavrov'a soruşturmayı desteklediğini bildirdiği kaydedildi.