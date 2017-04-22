Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olduğunu belirterek, "Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.



Avustralya'daki üç günlük ziyaret programına başlayan Pence, temaslarının ilk gününde Sydney'deki Admiralty House'da Başbakan Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.



Heyetler arası görüşmelerin ana gündem maddesini Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin oluşturduğu bildirildi.



Pence, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi.



Tüm seçeneklerin masada olduğunu anlatan Pence, "ABD, Avustralya ile yakın çalışmaya devam edecek. Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.



Turnbull'un Çin'e Kuzey Kore üzerinde baskı yapması çağrılarını desteklediğini hatırlatan Pence, "Çin, Kuzey Kore ile baş edemiyorsa ABD ve müttefiklerimiz yapacak." ifadesini kullandı.



"Dünyanın gözü Pekin'de"



Başbakan Turnbull ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetimini, "Pervasız ve tehlikeli rejim bölgemizin barış ve istikrarı risk altına sokuyor." sözleriyle eleştirdi.



Kuzey Kore'nin etkilenmesi için Çin'in baskı yapması gerektiğini vurgulayan Turnbull, dünyanın gözünün Pekin'de olduğunu dile getirdi.



Turnbull, Çin'in Kuzey Kore konusunda beklenen adımı atacağına emin olduğunu sözlerine ekledi.



Avustralya ana muhalefet lideri Bill Shorten'la da bir araya gelmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı Pence, daha sonra ülkedeki Amerikalı iş adamlarıyla toplantı yapacak.