ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin Asya  Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olduğunu belirterek,  "Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı  oluşturmaya çalışıyoruz." dedi. 
 
Avustralya'daki üç günlük ziyaret programına başlayan Pence,  temaslarının ilk gününde Sydney'deki Admiralty House'da Başbakan Malcolm Turnbull  ile bir araya geldi.
 
Heyetler arası görüşmelerin ana gündem maddesini Kuzey Kore'nin  nükleer tehdidinin oluşturduğu bildirildi.
 
Pence, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barış ve  güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi.
 
Tüm seçeneklerin masada olduğunu anlatan Pence, "ABD, Avustralya ile  yakın çalışmaya devam edecek. Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde  ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.
 
Turnbull'un Çin'e Kuzey Kore üzerinde baskı yapması çağrılarını  desteklediğini hatırlatan Pence, "Çin, Kuzey Kore ile baş edemiyorsa ABD ve  müttefiklerimiz yapacak." ifadesini kullandı.
 
"Dünyanın gözü Pekin'de"
 
Başbakan Turnbull ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore  yönetimini, "Pervasız ve tehlikeli rejim bölgemizin barış ve istikrarı risk  altına sokuyor." sözleriyle eleştirdi.
 
Kuzey Kore'nin etkilenmesi için Çin'in baskı yapması gerektiğini  vurgulayan Turnbull, dünyanın gözünün Pekin'de olduğunu dile getirdi.
 
Turnbull, Çin'in Kuzey Kore konusunda beklenen adımı atacağına emin  olduğunu sözlerine ekledi.
 
Avustralya ana muhalefet lideri Bill Shorten'la da bir araya gelmesi  beklenen ABD Başkan Yardımcısı Pence, daha sonra ülkedeki Amerikalı iş  adamlarıyla toplantı yapacak.