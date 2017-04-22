Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin temsilcilerini pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump ile görüşeceğini duyurdu.



ABD'NİN VERDİĞİ DESTEK TARTIŞILACAK

Görüşmede başta İsrail-Filistin sorunu olmak üzere Suriye, Kuzey Kore ve ABD'nin BM'ye yaptığı finansal desteğin ele alınması bekleniyor.



Trump, BM konusunda alacağı kararların sinyalini, BM Güvenlik Konseyinin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan ve yerleşim planlarına son vermesini talep eden kararının ardından vermişti.



TRUMP DAHA ÖNCE ELEŞTİRMİŞTİ

BMGK'nin İsrail kararının ardından "20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." mesajını veren Trump, "BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.



GUTERRES, İLK KEZ TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise ilk defa ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Guterres'in Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini, "BM ve ABD arasındaki işbirliğine ilişkin görüşmenin ilginç ve yapıcı" olduğunu söyledi.



Dujarric, Guterres ve Trump'ın yakın gelecekte tekrar bir araya geleceğini sözlerine ekledi.



Trump'ın BM'ye yönelik eleştirel tutumu ve yeni yönetimin örgüte fon desteğini azaltmak istemesi BM'de endişeye neden olmuştu.