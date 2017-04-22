Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk gelen bilgilere göre Paris Kuzey Garı'nda bir adam bıçakla polisi tehdit etti. Devlete bağlı demiryolu şirketi SNCF sözcüsü olayın paniğe sebep olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını açıkladı.