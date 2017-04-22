İlk gelen bilgilere göre Paris Kuzey Garı'nda bir adam bıçakla polisi tehdit etti. Devlete bağlı demiryolu şirketi SNCF sözcüsü olayın paniğe sebep olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Paris'te bıçaklı saldırı paniği
22.04.2017 - 22:46 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın başkenti Paris'teki Kuzey Garı'nda bıçaklı saldırı paniği yaşandı.
Etiketler : paris,fransa,
467054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/467054.aspx
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