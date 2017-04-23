Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban militanları, Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetine bağlı Mezar-ı Şerif’te büyük bir katliam yaptı. Askerî üniforma giyen iki araç içindeki 10 Taliban militanı, 209. Şahin Kolordu Komutanlığına geldi. Dikkat çekmeyen ve ilk kontrol noktasından geçen Taliban militanları, ikinci kontrol noktasında durduruldu. Öndeki araçta bulunan militanlardan biri, askerlerin yanına giderek üzerindeki bombayı patlattı. Bunun ardından iki araç hızla caminin de bulunduğu 209. Şahin Kolordu Komutanlığına girdi. Teröristler yemekhanedeki ve cuma namazı kılan askerleri hedef aldı. Teröristler el bombası attıktan sonra otomatik silahlarla namaz kılan askerlere ateş açtı. Yemekhaneye giden teröristler aynı şekilde askerlere saldırdı. Üste bulunan askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma 5 saat sürdü. Saldırganların hepsinin etkisiz hâle getirildiği çatışmada 140 askerin öldüğü, 150’sinin yaralandığı açıklandı. Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, aralarında bazı komutanların da bulunduğu 500 kişinin öldüğünü veya yaralandığını öne sürdü.



İÇERİDEN YARDIM İDDİASI

Siyasi analist Atikullah Amarkhil, “Kolordudaki bazı güvenlik görevlilerinin parmağı olmasa, bu saldırının gerçekleşmesi mümkün değil’’ iddiasında bulundu. Bu arada Türkiye saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Hayatını kaybeden Afgan askerlerine Allah’tan rahmet, yaralılarına acil şifa diliyoruz” denildi.