Konsolosluğa yaklaşan yüzleri kapalı küçük bir grup konsolosluktaki polislere Molotof kokteyli attı. Fırlatılan iki molotoftan ancak biri ateş aldı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar da meydana gelmedi.
Selanik’te Türk Konsolosluğu’na Molotoflu Saldırı
23.04.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın Selanik kentinde sabah saat 05.30'da Selanik Türk Konsolosluğu'na Molotof atıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : selanik,türk konsolosluğu,
467155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/467155.aspx
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