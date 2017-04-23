Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konsolosluğa yaklaşan yüzleri kapalı küçük bir grup konsolosluktaki polislere Molotof kokteyli attı. Fırlatılan iki molotoftan ancak biri ateş aldı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar da meydana gelmedi.