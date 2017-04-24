Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar günü Pasifik Okyanusu'nda iki Japon destroyeri ile birleşerek Filipinler açıklarında tatbikat yapmaya başlayan Carl Vinson gemisinin başını çektiği ABD filosunun bu hafta içerisinde Güney Kore açıklarına ulaşması bekleniyor.

Kuzey Kore'nin devlet yayın organı olan Rodong Sinmun gazetesinde yere alan yazıda, 'Kuzey Kore'nin askeri gücünü göstermek için tek bir hamlede ABD'nin nükleer güce sahip bir uçak gemisini batırmaya hazır olduğu' belirtildi. Yazıda ayrıca Kuzey Kore'nin Amerika kıtasına ve Asya Pasifik bölgesine ulaşacak kapasitede silaha ve 'mutlak silah' olarak nitelenen hidrojen bombasına sahip olduğu da öne sürüldü.

Filo, Başkan Donald Trump'ın emriyle yola çıkmıştı. Trump yönetimi, Kuzey Kore'nin uluslararası uyarılara karşın peş peşe gelen füze denemeleri karşısında stratejik sabrın tükendiğini söylemişti.