Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin de çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden 12 militanı Rakka'nın batı kırsalında intihar saldırısıyla öldürdüğünü bildirdi. ABD destekli SDG güçlerini El-Hudaidat bölgesinde vuran intihar saldırısı, iki aracı da imha etti.

ABD ''YANLIŞLIKLA'' VURMUŞTU

Yaklaşık iki hafta önce ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi ''yanlışlıkla'' bombardımana tuttuğunu duyurmuştu. Tabka yakınlarında gerçekleşen hava saldırısında, 18 kişinin öldüğü açıklanmıştı. (Vatan)