Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Açin'in Mamand bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.



Operasyonda 30 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirten Hogyani, operasyon sonucu 6 kilometrelik alanın DEAŞ'tan temizlendiğini, örgütün kullandığı tünel ve sığınakların da imha edildiğini kaydetti.



Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın güvenlik güçlerinin eline geçtiğini dile getiren Hogyani, örgütten temizlenen bölgelere yeni polis karakollarının yapılacağını bildirdi.



Ayrıca Hogyani, operasyona NATO kuvvetlerinin havadan ve karadan destek verdiğini aktardı.