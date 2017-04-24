Suriye rejim güçleri, bugün İdlib’e bağlı Han Şeyhun kasabasına hava saldırısı düzenledi. Bir marketin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de ağır yaralandığı açıklandı. Kasabada büyük hasar oluşurken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Suriye rejim güçleri İdlib’i vurdu: 10 ölü, 6 yaralı
24.04.2017 - 22:26 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de rejim güçlerinin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybederken, 6 sivil de ağır yaralandı.
Etiketler : suriye,iblid,esad,
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