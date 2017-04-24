ABD'deki College Park'ta Maryland Üniversitesi yakınında bugün bir binada yangın çıktı. Yetkililer, yangının Berwyn House Road'un 4700'üncü bloğunda meydana geldiğini, bloğun yapım aşamasında olduğunu bildirdi. Yetkililer, yangın alarmı seviyesinin 5'e çıkarıldığını ve binanın bir bölümünün boşaltıldığını ifade etti. Yangında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle caddeler trafiğe kapatıldı.
ABD'de üniversite yakınında yangın
24.04.2017 - 23:01 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 23:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Maryland Üniversitesi yakınlarında yapımı süren bir binada çıkan yangın, yetkilileri alarma geçirdi.
Etiketler : abd,Maryland,yangın,
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