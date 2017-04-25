Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 4'ü Hamas mensubu 17 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların Batı Şeria'daki Asker ve Ed-Dehişe kamplarının yanı sıra Havvara, Haris, Ayn Arik, Beyt Fuccar ve Es-Semu beldelerinde yoğunlaştığı kaydedildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.