Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zaho ve Kala Cuvlan fakültelerinden seçilen Amerikalı askeri danışmanlar tarafından Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ndeki askeri üsse çevrilen tesislerde 2 yıl eğitilen Peşmerge güçleri, bölgede kara ve hava hakimiyetini sağlayan Amerikan güçleri ile işbirliğine giderek Irak-Suriye sınırında 70 kilometrelik hududu kontrol altına aldı. ABD ile Peşmerge ortak devriye güçleri oluşturdu. Sınırda geçişleri kontrol etmek için gözetleme kuleleri inşa edildi ve bazı yerlerde hendekler kazıldı.

İran’da Kasrı Şirin’den başlayıp Irak içlerinden Suriye’ye uzanan 380 kilometrelik ve 5 saatlik bu yolun Irak-Suriye sınırındaki 70 kilometrelik bölümü ABD ve Peşmerge güçleri tarafında kontrol altına alındı. İran’dan Suriye’ye giden 520 kilometrelik ikinci bir yolun daha güvenli olmasına rağmen 3 yıldır kapalı olduğu bildirildi.