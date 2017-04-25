Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 yaşındaki Taylandlı bir baba eşiyle tartıştıktan sonra, ülkenin ünlü Phuket adasına bulunan ıssız bir otelde önce kızını sonra kendini astı. Taylandlı adamın ismini vermek istemeyen bir akrabası, bu görüntüleri gördükten sonra polisi aradığını, ancak polislerin olay yerine çok geç geldiğini, adamı ve kızını kurtaramadıklarını belirtti. Görüntülerde, adamın boynuna ip bağladığı küçük kızını çatıdan attığı, daha sonra da cesedi düştüğü yerden aldığı görülüyor. Dün gerçekleşen olayın görüntüleri bugün sosyal medyada hızla yayıldı ve hala yayından kaldırılmadı.Facebook ise olayın ardından kendini ve kızını öldüren babanın ailesine baş sağlığı diledi.