Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Haber Ajansı’nın (dpa) Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin Federal Meclis Grubu toplantısına katılan siyasilere dayandırdığı habere göre, Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımlarına karşı AB’nin ortak bir yanıt bulmasının gerekli olduğunu dile getirdi. Merkel’in, AB’nin Türkiye konusunda makul bir sonuca varması için zamana ihtiyaç duyduğuna dikkat çektiği de belirtiliyor.