Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin bağımsız kurumlarından olan ve fonların kullanımını denetleyen Avrupa Sayıştayı, sığınmacıların ilk kayıt merkezlerine yönelik raporunu açıkladı.

Sayıştay raporunda, Ege adalarındaki sığınmacıların başvuru süreçlerinin hızlandırılması için Yunanistan'ın yardıma ihtiyacı olduğu vurgulandı.

YUNANİSTAN VE İTALYA ZOR DURUMDA

Söz konusu rapora göre, Yunanistan ve sığınmacıların Avrupa'daki ilk duraklarından olan İtalya'da, ilk kayıt merkezi konumunda olan kampların büyütülmesi için de destek gerekiyor.

Bu kamplarda AB‘nin yardımı ile sığınmacıların kayıtları yapılıyor. Bir sonraki adım olarak da ya sığınma süreçleri başlıyor ya da ülkelerine geri gönderilmeleri süreci için düğmeye basılıyor.

"KAMPLAR İNSANİ KOŞULLARDAN YOKSUN"

Rapora göre, iki ülkede de kapasite sorunu sığınmacıların insani koşullarda yaşamasına engel teşkil ediyor.

Sığınma başvuru süreçlerindeki yavaşlık nedeniyle de birçok sığınmacı henüz adaları terk etmeden yeni mülteci adaylarının adalara geldiği vurgulanıyor.

"SU VE SAĞLIK HİZMETLERİ YETERSİZ"

Kampların aşırı doluluğunun su sıkıntısı, sağlık hizmetlerindeki yetersizlik gibi sorunlarla birleşince oldukça olumsuz tablolara neden olduğu belirtiliyor.

Özellikle Yunanistan’da 18 yaş altı sığınmacılar için özel kamplar oluşturulmaması ve bu sığınmacıların korunması sorunu da dikkat çekilen bir diğer nokta.

Söz konusu kamplardan İtalya’da dört adet, Yunanistan’da ise beş adet bulunduğu kaydediliyor.