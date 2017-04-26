Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın avukatı değil, uluslararası hukukun savunucusu olduğunu vurguladı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Reuters haber ajansına verdiği röportajda: "Sayın Putin bana şu ifadeyi bile kullanmıştır, ’Yani Erdoğan beni yanlış anlama, ben Esed’in avukatı değilim.’ demiştir." ifadelerini kullanmıştı. 
 
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