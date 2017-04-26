Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın avukatı değil, uluslararası hukukun savunucusu olduğunu vurguladı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Reuters haber ajansına verdiği röportajda: "Sayın Putin bana şu ifadeyi bile kullanmıştır, ’Yani Erdoğan beni yanlış anlama, ben Esed’in avukatı değilim.’ demiştir." ifadelerini kullanmıştı.



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