Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Maarat el-Numan beldesinin yakınlarında bulunan ve çatışmalı bölgelerden kaçan sivillerin sığındığı kampa, Esad rejimine bağlı savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.



Bölgeye ulaşan AA muhabiri, hava saldırısında hayatını kaybeden siviller olduğunu, onlarcasının yaralandığını bildirdi.







"PARAŞÜTLÜ BOMBALARLA VURULDU"

İdlib'teki sivil savunma yetkilisi Hamid Kuteyni de yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin savaş uçağı kampı 3 paraşütlü bombayla hedef aldı." dedi.



Kuteyni, sivil savunma ekiplerinin bölgeye hareket ettiğini söyledi.







