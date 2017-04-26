Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'ya ait savaş uçaklarının Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerinde PYD/PKK'ya yönelik hava harekatında 70 civarında terörist öldürlmüştü.



Yapılan operasyonlara Rusya Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'taki saldırısı kabul edilemez." Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Bu adımlar terörle ortak mücadeleye hizmet etmiyor." ifadeleri kullanıldı.