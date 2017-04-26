TSK'ya ait savaş uçaklarının Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerinde PYD/PKK'ya yönelik hava harekatında 70 civarında terörist öldürlmüştü.
Yapılan operasyonlara Rusya Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'taki saldırısı kabul edilemez." Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Bu adımlar terörle ortak mücadeleye hizmet etmiyor." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika: Rusya'dan TSK operasyonları için açıklama
26.04.2017 - 20:45 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya, TSK'nın Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlara tepki göstererek "Türkiye'nin Sincar ve Karakoçak'taki saldırısı kabul edilemez' dedi.
TSK'ya ait savaş uçaklarının Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerinde PYD/PKK'ya yönelik hava harekatında 70 civarında terörist öldürlmüştü.
Etiketler : rusya,türkiye,putin,sincar,
468072 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/468072.aspx
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