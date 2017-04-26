Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), son dönemde şiddet olaylarının arttığı ve insani krizin yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti için yardım çağrısında bulundu.

BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti İnsani Yardımlar Koordinatörü Mamadu Diallo, düzenlediği basın toplantısında, "Ülkenin orta kesimindeki Kasai bölgesinde gelecek 6 ayda insani ihtiyaçları karşılamak üzere yaklaşık 65 milyon dolara ihtiyacımız var." dedi.

Yardımın, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 700 bine yakın kişinin insani ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacağını söyleyen Diallo, güvenlik krizinin patlak verdiği Kasai'deki olaylardan etkilenen halk için henüz sığınma kampı oluşturulamadığına da işaret etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Temsilcisi Rein Paulsen de insani kriz nedeniyle 3 milyondan fazla kişinin ülke içinde güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Ülkenin orta kesimi yaklaşık 8 aydır şiddet olaylarına sahne oluyor.

Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, geçen yılın ağustos ayında polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde zaman zaman saldırı düzenliyor.

BM verilerine göre, silahlı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hükümet ise silahlı grupla çıkan çatışmalarda 100'e yakın polis ve askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.