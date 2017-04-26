Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin yönetimi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin bu sabah Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde bir Filistinliye ait aracı yaktığını söyledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aracın bir grup Yahudi yerleşimci tarafından ateşe verildiğinin açıkça görüldüğünü aktaran Daglas, İsrailli yetkililere "bu suçu işleyen yerleşimcileri derhal cezalandırmaları" çağrısında bulundu.

Daglas ayrıca yakılan aracın Mustafa Damidi isimli Filistinliye ait olduğu kaydetti.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rozanfeld ise konuya ilişkin soruya "olayın arka planını araştırdıklarını, henüz detayların belli olmadığını" söylemekle yetindi.

Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinin birkaç yüz metre ilerisinde "Yitzhak" isimli illegal Yahudi yerleşim yeri bulunuyor.