Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BMGK'nın Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programlarını görüşeceği toplantı öncesi Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ile ortak askeri tatbikat düzenleyen ve stratejik askeri varlıklarını bölgeye sevk eden ABD'nin Kore Yarımadası'nın nükleer bir savaşın eşiğine gelinmesinin ana sorumlusu olduğu belirtildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, adı açıklanmayan bir bakanlık sözcüsüne dayandırdığı açıklamada, "Eğer yarımadada savaş çıkarsa, bunun sorumlusu stratejik askeri varlıkları ve özel savaş araçlarıyla bölgeye yığınak yapan ABD'dir." ifadesi kullanıldı.

Pyongyang yönetimi, ayrıca BMGK'yı Kuzey'e uyguladığı yaptırımlar nedeniyle kınarken, nükleer silahlanma programının Birleşmiş Milletler Şartı'nın öngördüğü kendini savunma hakkı kapsamındaki meşru bir girişim olduğunu savundu.

Bakanlık sözcüsü, "ABD çizgisini izleyen bir BMGK, (çıkabilecek bir savaşın) sorumluluğundan kaçamayacaktır." dedi.

BMGK, cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson başkanlığında Kuzey Kore meselesinin görüşüleceği özel bir toplantı yapacak. Washington yönetimi, bir süredir nükleer denemelerinden ve uzun menzilli füze programlarından vazgeçirmek için Kuzey Kore yönetimi üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla uluslararası destek arayışını sürdürüyor.