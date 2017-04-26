Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Amerikalı milyarder George Soros'un ülkesini hedef aldığını, piyasalardaki spekülasyonlarla milyonlarca Avrupalının hayatını mahvettiğini, avro düşmanı olduğunu, ancak tüm bunlara rağmen Avrupa Birliği (AB) tarafından sıcak bir şekilde üst düzeyde karşılandığını söyledi.

Orban, AB'nin, Soros'un finanse ettiği Orta Avrupa Üniversitesinin kapatılmasına yol açabilecek düzenlemeden dolayı Macaristan hakkında yasal işlem başlatmasının ardından Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuştu.

"Buraya ülkemi savunmaya geldim." diyen Orban, Macaristan hükümetinin Soros'un üniversitesinin kapatan bir yasa çıkardığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tartışmaya konu olan Orta Avrupa Üniversitesinin, öğrencilere gönderdiği mektupta kapanma tehlikelerinin bulunmadığının belirtildiğini aktaran Orban, "Dolaysıyla bu suçlama temelsiz. Saçma sapan bir durum var. Bu, bir kişinin cinayetle suçlanıp ceza verilirken, öldürüldüğü iddia edilen kişinin sapa sağlam ayakta olmasına, hatta ceza alan kişiyi parmakla işaret etmesine benziyor." diye konuştu.

Orta Avrupa Üniversitesinin hedeflenmediğini, düzenlemenin 28 yabancı üniversiteyi bağladığını kaydeden Orban, kanunun sadece ufak değişikler içerdiği, yasal boşlukları kapattığını, şeffaflık getirdiğini ve bu üniversitelerin sahip olduğu imtiyazlara son verdiğini kaydetti.

"Soros milyonlarca Avrupalının hayatını mahvetti"

Amerikalı iş adamının, Macaristan'ı hedef aldığını, finansal spekülasyonlarla milyonlarca Avrupalının hayatını mahvettiğini söyleyen Orban, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in yarın Soros ile görüşecek olmasına atıfta bulunarak, "Soros, avro düşmanı ancak buna rağmen hala burada üst düzeyde sıcak bir şekilde karşılanıyor." diye konuştu.

Soros ve bağlantılı STK’ların her yıl bir milyon sığınmacının Avrupa'ya gelmesini istediğini kaydeden Orban, bunun kamuya açıklanan programda yer aldığı ve Amerikalı iş adamının finansal olarak buna destek verdiğini söyledi.

Macaristan'ın da AB konusunda eleştirileri olduğunu, bunu yaparken de hataların düzetilmesini amaçladıklarını söyleyen Orban, ancak AB kurumlarında reform yapılarak Avrupa halklarının yeniden güveninin kazanılabileceğini dile getirdi. Orban, Brüksel'in zorlamasıyla sığınmacı almak istemediklerini de dile getirdi.

STK yasa tasarısı da gündemde

Macaristan'da geçtiğimiz günlerde Meclise sunulan ve dış destek alan sivil toplum kuruluşlarına kısıtlamalar getirilmesini öngören bir tasarıda da yine Soros'un hedeflendiği iddia ediliyor. Yasa tasarısı, Soros'a yakın olduğu değerlendirilen sivil toplum kuruluşları tarafından protesto ediliyor.

Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan doğumlu Soros'u uzun zamandır ülkenin içişlerine müdahale etmekle suçluyor. Soros hakkında başka ülkeler tarafından da benzer iddialar dile getiriliyor.