Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa, Türkiye'ye söz verdiğinin yüzde birini bile ödemedi. Alman, Frankfurter Allemagne Zaytung gazetesi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözlerin ne kadar gerisinde kaldığını yazdı.

Avrupa'nın milyarlarca euro sözü verdiğini hatırlatan gazete, "Türkiye, birliğe üyelik için neredeyse hiç para almadı" ifadelerini kullandı.

"Brüksel'den Türkiye'ye ne kadar para geldi?" başlıklı yazıda, Türkiye'ye 6 yıllık süreç içinde sözü verilen 4,45 milyar euronun sadece 167,3 milyon eurosunun gönderildiği bilgisi yer aldı.

4,45 milyar euroluk rakama, Türkiye ile 2015 yılında yapılan sığınmacı anlaşmasında ödenmesi planlanan 3 milyar euro da dahil değil.

Avrupa Birliği daha önceki söz verilen ödemeleri de yapmıyor.

Avrupa'nın yüzlerce milyon euro ödeme sözü verdiği başlıklar arasında, demokrasi ve hükümet kurumlarının iyileştirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, rekabet gücünün korunması ve ulaştırma sektörü bulunuyor.

Referandum sonrası bu ödemelerin yapılmasının daha da zora girdiği ifade ediliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in sözcüsü "Ödeme sadece vergi mükelleflerinin parasının doğru bir şekilde kullanıldığından emin oluduğunda yapılacak" dedi.

4,45 milyar doların 1 milyar dolarını karşılayacak olan Almanya'da ise, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in önde gelen isimleri yardımların durdurulmasını talep etmişti.

Cuma günü Malta'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin geleceğinin konuşulacağı gelen haberler arasında.