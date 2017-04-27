Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Guardian gazetesi bombayı patlattı. Gazetede yer alan özel haberde, 2013'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye giden Batılıların, örgütten kaçmaya başladığı ve Türkiye sınırında teslim oldukları belirtiliyor:

DEAŞ, Suriye ve Irak'ta toprak kaybetmeye devam ettikçe, bugüne kadar örgüte katılmış olan yabancı savaşçılar da kaçıp ülkelerine dönmenin yollarını arıyorlar.



DEAŞ'ı terk eden çok sayıda yabancı terörist, Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışıyor. Son olarak en az iki İngiltere vatandaşı ile bir ABD vatandaşı sınırda Türk askerlerine teslim oldu.



Guardian'a bilgi veren Türk yetkililer, Londra'da yaşarken 2015 yılında Kıbrıs'a giden ve ardından da kendisinden haber alınamayan Stefan Aristidou'nun, İngiltere vatandaşı eşi ve ABD vatandaşı Paul Kleman'la birlikte Kilis'te teslim olduğunu açıkladı.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Aristidou'nun Türkiye'ye teslim olduğundan haberdar olduklarını ifade ederek 'Türk yetkililerle temas halindeyiz' açıklamasını yaptı.



Aristidou hâlâ gözaltında tutuluyor. Bangladeş asıllı İngiltere vatandaşı eşi ise serbest bırakılmış durumda. Türk savcılar, Aristidou ve ABD vatandaşı Paul Kleman'ın 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep ediyor.



Aristidou, İngiltere'ye dönerse, bu ülkede de yargılanacak. İngiltere'nin terörle mücadele yasalarına göre ülke dışında terör örgütlerine katılıp çatışmalara giren kişilere verilebilecek ceza müebbet hapse kadar ulaşabiliyor.



Yabancı militanlar büyükelçiliklerini arıyor



Terör örgütü DEAŞ içerisindeki kaynaklar da örgüt içerisindeki yabancı savaşçı sayısının hızla azaldığını anlatıyor.



Özellikle DEAŞ'ın Suriye'deki kalesi Rakka'nın yanı sıra Tabka'nın yabancı savaşçıların yoğun olarak yaşadığı bölgelere olduğu, şimdiyse her iki yerleşim yerinin de ABD destekli silahlı güçler tarafından baskı altına alındığı vurgulanıyor.



Avrupa ve Türkiye'deki yetkililer, 2013'ten bu yana DEAŞ'a katılmış olan çok sayıda yabancının diplomatik temsilciliklerle temas kurarak Suriye'yi terk etme planları yaptığını anlatıyor.



ABD, 25.000 DEAŞ'lı yabancı teröristlerin çatışmalarda öldürüldüğünü düşünüyor.