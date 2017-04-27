Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki katılım müzakerelerinin durdurulmasının büyük bir hata olacağını söyledi.

Katrougalos özel bir radyoya verdiği demeçte, Türkiye, Yunanistan ve AB ilişkilerini değerlendirdi.

Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir gerginliğin iki halk için de zarar anlamına geldiğini belirten Katrougalos, "Türkiye ile Ege'de bir gerginliğin tırmandırılmasına Yunanistan taraf olmayacak." ifadesini kullandı.

Katrougalos, Türkiye ve AB arasında ilişkileri "bilek güreşine" benzeterek, bazı Avrupa ülkelerinde Türkiye ile ilişkilerin iç siyaset maksatlı kullanıldığı yorumunda bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı "siyasi denetim" kararını anımsatan Katrougalos, "Müzakerelerinin durdurulması sadece Türkiye için değil, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından da büyük bir hata olur." diye konuştu.