Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığının danışmanlarından Peter Mandaville, Washington’ın terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD'yi terör örgütü olarak tanımamasını, “ABD dış politikası, yaklaşık 20 yıldır Marksist grupları tehdit olarak görmüyor.” sözleriyle değerlendirdi.

George Mason Üniversitesi Uluslarası İlişkiler bölümünde ders veren ve aynı zamanda Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünde uzman olarak görev yapan Mandaville, terör örgütleri PKK ve PYD arasındaki ilişkiyi ve ABD Dışişleri Bakanlığının bu örgütleri nasıl değerlendirdiğini AA muhabirine anlattı.

ABD hükümetinin PYD/YPG'yi destekleme fikrinin, bu grubun taktiksel olarak DEAŞ'a karşı "en etkili güç" olmasından kaynaklandığını kaydeden Mandaville, ABD'nin daha önce Suriyeli muhalifleri eğit-donat programı üzerinden desteklemeye çalıştığını hatırlattı.

"PKK ve PYD arasındaki bağlantı reddedilemez"

"PKK ve PYD arasındaki bağlantı reddedilemez." ifadesini kullanan Mandaville, fakat gruplar arasında ilişkinin doğasının tartışılması gerektiğini savundu.

“ABD Marksist grupları bir tehdit olarak görmüyor”

Mandaville, ABD’nin PYD'yi terör grubu olarak tanımamasını, “ABD dış politikası, yaklaşık 20 yıldır Marksist grupları tehdit olarak görmüyor. Marksizmi bir ideolojik tehdit olarak görmüyor. ABD, Marksizmin siyasal ve ekonomik olarak neo-liberal hegemonyanın etkisi altında olduğunu düşünüyor, bu sebepten dolayı bu gruplar artık bizim için sorun değil.” sözleriyle değerlendirdi.

"İslam faktörü devreye girdiği anda ABD araya bir çizgi çiziyor"

"Washington için bu Kürt gruplar, seküler gruplar, yapısal olarak ABD stratejisine herhangi bir tehdit unsuru değil." ifadelerini kullanan Mandaville, “İslam faktörü devreye girdiği anda ABD araya bir çizgi çiziyor. Mesela DEAŞ ve diğer ılımlı gruplar arasında net bir ayrım yapmaya çalışmıyor.” şeklinde konuştu.

Muhalif Araplara ilişkin ABD’nin politikasında ciddi sorun olduğunu söyleyen Mandaville, şunları kaydetti.

"İçlerinde çok seküler muhalifler olmasına rağmen ABD onları da farklı bir kategoriye koyar. Suriye’deki DEAŞ ve diğer gruplar arasındaki ideolojik farklılık, benzerliklerden daha fazla olmasına rağmen ABD hepsini tek kategoriye koyuyor.”