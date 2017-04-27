Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra Parlamentosu önünde 20'li yaşlarda erkek bıçaklı saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın İngiltere Parlamentosu önünde elinde büyük bir bıçak taşıdığı söylendi.

YARALAMA YA DA CAN KAYBI YOK

Olay nedeniyle Londra'da başkanlık yolu kapatılırken şüpheli gözaltına alındı. Olayda ölü ve yaralananın olmadığı belirtildi. Londra polisi yolu giriş çıkışlara kapattı. Olay yerinde iki ekmek bıçağı bulundu.

Görgü tanıkları, polisin sırt çantası takan sakallı bir adamı gözaltına aldığını aktardı.

GEÇEN AY SALDIRININ YAŞANDIĞI YER

Parlamento'nun bulunduğu Westminster'da geçtiğimiz ay yaşanan terör saldırısında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmişti

İngiltere'nin başkenti Londra'da elinde bıçak olan bir polis tarafından yakalandı.