Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Pakistan'ın, silahlı grupların topraklarındaki faaliyetleri için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Kasımi açıklamasında, "Teröre karşı mücadele birlikleri içinde yer alan ülkelerin, küçük silahlı grupların kendi topraklarındaki faaliyetlerini önleme noktasındaki acziyetleriyle ilgili açıklama yapmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın sınır güvenliğini sağlamak için diplomatik yollarda atılacak tüm siyasi haklarını saklı tutacağını kaydeden Kasimi, 10 askerlerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan Pakistan'ın sorumlu olduğunu belirtelerek olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

İran'ın güneybatısında Pakistan sınırı yakınında, Ceyşu'l Adl (Adaletin Ordusu) adlı silahlı örgütünün dün kurduğu pusuda 10 İran askeri öldürülmüştü.

İran'daki "Sünni halkın haklarını koruduğu" iddiasıyla 2003'ten bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedefe saldırı düzenleyen "Cundullah" adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Bunun ardından Cundullah örgütü 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.

Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan bölgesinde zaman zaman İranlı güvenlik güçleriyle çatışan örgüt, sınır muhafızlarını kaçırma girişimlerinde de bulunmuştu. Örgütün, yabancı istihbarat servislerince desteklendiğini savunan İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlayamamakla suçluyor.