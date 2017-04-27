Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de "çifte bilet skandalı" sonrası United Havayolları, fazladan yer sattığı yolculara 10 bin dolara kadar tazminat ödeyecek.

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Havayolları, David Dao adlı 69 yaşındaki yolcunun uçaktan sürüklenerek çıkartmasıyla patlak veren skandal üzerine yürütülen çalışmalar neticesinde 10 maddelik düzenleme değişikliğine gitti.

United Havayolları'nın Üst Yöneticisi Oscar Munoz'un 30 Nisan'a kadar uygulamaya sokulacağını açıkladığı düzenlemeler, söz verilen tarihten 3 gün önce kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni düzenlemeye göre, şirket fazladan rezervasyon veya yer satma uygulamasındaki bilet satışı miktarını azaltacak ve çifte biletli yolcuları uçaktan inmeye teşvik etmek için 10 bin dolara kadar tazminat teklif edecek.

Yine şirketin bundan sonraki uçuşlarında emniyet ve güvenlik konuları dışında kolluk kuvvetlerinden yardım talep edilmemesi, güvenlik riski dışında uçaktaki yolculardan gönüllü olmadıkları sürece kabini terk etmelerinin istenmemesi, mürettebatın kalkıştan en az 60 dakika önce uçaktaki yerlerini alması, ayrıca çalışanlara olağanüstü durumlarla ilgili yıllık ek eğitimlerin verilmesi de düzenlemedeki maddeler arasında yer alıyor.

Düzenlemeye neden olan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, 9 Nisan'da United Havayolları'nın 3411 sefer sayılı uçuşu sırasında O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşanmıştı.

Chicago'dan Louisville kentine gitmek için bilet alan yolculardan Dao, teklif edilen 800 dolar tutarındaki tazminatı kabul eden gönüllü çıkmayınca bilgisayar tarafından belirlenen diğer 3 yolcuyla uçaktan indirilmek istenmişti. Doktor olduğunu belirterek randevulu hastaları için uçaktan inmeyi reddeden Dao, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmıştı. Olay sırasında yaralanan Dao'nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla "skandal" ortaya çıkmıştı.

Munoz, olayın ardından kamuoyundan ve şirkete dava açmaya hazırlanan Dao'dan özür dilemişti.