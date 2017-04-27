Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'yı ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Yarımadası'ndaki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini belirterek, "Konuya müdahil olan tüm ülkeleri, savaş söylemlerinden kaçınmaya, sakin ve yapıcı bir diyaloğa çağırıyoruz. Bu bağlamda altılı görüşmelerin bir an evvel başlatılmasını ortak bir görev olarak görüyoruz." dedi.

Putin, Rusya ile Japonya arasında aidiyet tartışması yaşanan Kuril Adaları konusunu detaylıca değerlendirdiklerini belirterek, "Kuril Adaları'nda, ortak ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için öncelikli projelerin belirlenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Projelerin incelenmesi için bu yaz Japon yetkililer Kuril Adaları'na ziyarette bulunacak." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Japonya'nın, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Kuril Adaları'nın egemenliği konusundaki uyuşmazlık nedeniyle imzalayamadığı barış anlaşmasına değinen Putin, her iki ülkenin stratejik çıkarlarına cevap veren ve halkları tarafından kabul görecek bir mutabakat sağlanması gerektiğini belirtti.

"Kuzey Kore'yi provokasyona son vermeye çağırıyoruz"

Japonya Başbakanı Abe de Putin ile Kuzey Kore meselesini görüştüklerini belirterek, "Japonya ve Rusya, bu konuda yakından çalışmaya devam edecek. Kuzey Kore'yi BM Güvenlik Konseyi kararına uymaya ve provokatif eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz." dedi.