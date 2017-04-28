Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis önündeki protestoların başlamasının ardından, yüzleri maskeli bir grup meclise girerek aralarında milletvekilleri ile basın mensuplarının da olduğu birçok kişiyi rehin aldı. Rehin alınanlar arasındaki AA kameramanı Abdul, yaklaşık 6 saat sonra salıverildi.

Abdul, kendilerini rehin tutan kişilerin ellerinde tabancalar bulunduğunu ve kapatıldıkları odadan çıkmaları halinde öldürülmekle tehdit edildiklerini belirterek, daha sonra odaya giren askerler tarafından önce bir arabaya bindirildiklerini, ardından serbest bırakıldıklarını anlattı.

Bugünkü Meclis oturumunda VMRO-DPMNE ile Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni meclis başkanının seçilmesi planlanan oturum ertelenmişti.

Oturum ertelenmesine rağmen mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçti.

VMRO-DPMNE yanlısı protestocular, Caferi'nin meclis başkanı seçilmesinin ardından meclis önünde toplandı. Yüzleri maskeli bir grup ise meclis binasına girerek bazı milletvekilleri ile basın mensuplarını rehin alıp darbetti.