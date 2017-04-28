Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, Makedonya'da yaşananlar nedeniyle Güvenlik Koordinasyon Bürosunu bugün için acil toplantıya çağırdı.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG'a konuşan Vucic, Makedonya'daki olayların yatıştırılması için çağrıda bulunarak, yaşananların sadece Makedonya'yı değil, bölgedeki tüm toplumları ilgilendirdiğini ifade etti.

Yaşananlar nedeniyle endişeli olduğunu kaydeden Vucic, "Makedonya halkına mesajım, tüm sorunlarını ve anlaşmazlıklarını barış içinde çözmeleri." dedi.

Vucic, gelecek nesiller için barış ve istikrar sağlanabilmesi bakımından tüm mevcut sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, Sırbistan'ın her zaman Makedonya halkının samimi ve sadık dostu olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Makedonya'nın bir diğer komşusu Kosova da yaşananlara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olayların yakından takip edildiği belirtilerek, seçilmiş temsilcilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Meclisteki çatışmaların demokrasi ve barış değerleriyle örtüşmediğine değinilen açıklamada, "Makedonya'daki tüm siyasi liderlerin vatandaşların çıkarını gözeterek diyaloğa hazır olacağına inanıyoruz. Liderlerin, çatışma söylemlerinden kaçınması gerekir." ifadelerine yer verildi.

- Üsküp Büyükelçisi'nden açıklama

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da yayımladığı mesajda, Makedonya'da 11 Aralık 2016'da yapılan genel seçimin akabinde yaşananları yakından izlediklerini aktararak, hükümetin bugüne kadar kurulamaması ve ülkenin uzun süredir siyasi kriz içinde olmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

Son olarak mecliste yaşanan olaylar nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade eden Erkal Kara, protestocuların meclise girerek bazı milletvekillerini darbetmesinin bugüne kadar Makedonya'nın benimsediği demokratik değerlerle bağdaşmadığını vurguladı.

Büyükelçi Tülin Erkal Kara, ilgili Makedonya makamlarının durumu kontrol almasını ve herkesin güvenliğini temin etmesini beklediklerini belirterek, "Uzun süredir devam eden protestolara karışmayan Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karşısında yine aynı itidalli tavrını koruyacağına inanıyoruz. Üsküp'teki vatandaşlarımızı olaylar kontrol alınana dek meclis ve civarından uzak durmaları konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.