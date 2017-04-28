Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Makedonya meclisinde yaşanan olayları büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek itidal çağrısında bulundu.

Dujarric, "Demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddet kabul edilemez. Bütün siyasi güçlere anlaşmazlıkları anayasaya bağlı kalarak demokratik yollarla çözmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA, olayların ardından aralarında milletvekili ve basın mensuplarının da bulunduğu 42 kişinin tıbbi yardım için hastanelere başvurduğunu duyurmuştu.