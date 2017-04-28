Esad rejimi, İdlib kırsalında hedef aldıkları Sarmin kasabasına dün gece yarısından sonra 4 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtilirken, bölgedeki binaların da zarar gördüğü açıklandı. Sivil savunma ekipleri, bir çocuk, bir aylık bir bebek ve bir adamın enkaz altından canlı kurtulduğunu açıkladı.
Suriye rejiminden İdlib’e hava saldırısı: 1 ölü, 20 yaralı
28.04.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de rejim tarafından İdlib kırsalındaki Sarmin kasabasına düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Etiketler : Suriye,
468599 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/468599.aspx
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