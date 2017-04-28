Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi, İdlib kırsalında hedef aldıkları Sarmin kasabasına dün gece yarısından sonra 4 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtilirken, bölgedeki binaların da zarar gördüğü açıklandı. Sivil savunma ekipleri, bir çocuk, bir aylık bir bebek ve bir adamın enkaz altından canlı kurtulduğunu açıkladı.