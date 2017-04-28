Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin bütün dünyayı ters köşeye yatırıp Kore Yarımadası'na gönderdiğini duyurduğu USS Carl Vinson ve diğer savaş gemileri, günler sonra sıcak bölgeye artık yalnızca iki saat uzaklıkta. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD'nin çağrısıyla Kuzey Kore'ye karşı yeni yaptırımları görüşmek üzere hassas bir toplantı yapıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gerilimin zirveye ulaştığı Kore Yarımadası'nda kritik noktada olan durumun her an kontrolden çıkabileceği uyarısını yaptı. Atılacak ilk adımın Kuzey Kore'nin nükleer silah testlerini durdurması olacağını belirten Yi, sorunun Çin'e yalan söyleyerek çözülemeyeceğinin altını çizdi.

New York'taki Birleşmiş Milletler binasında konuşan Yi, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri için barışçıl çözümün tek doğru yöntem olduğunu vurgulayarak Çin'in Pyongyang yönetiminin silahsızlanması için adım atmayı kabul ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) atılacak adımlara Pekin yönetiminin destek vereceğini aktaran Çin Dışişleri Bakanı, söz konusu yaptırımların tek taraflı olmaması şartını masaya sürdü.

Pyongyang yönetimiyle müzakerelerin sürdürülmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Yi, görüşmelerin ikili, üçlü veya daha fazla tarafın katılmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi.

Yi'den dakikalar sonra konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise, Kuzey Kore'den Japonya ve Güney Kore'ye yönelen tehdidin gerçek olduğunun altını çizerek tüm seçeneklerin masada olduğunu bir kez daha yineledi. Tillerson, "Kuzey Kore harekete geçmeden önce BMGK harekete geçmeli" dedi.

Tillerson, söz konusu açıklamayı yapmadan önce Güney Kore ve Japonya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Japon savaş uçakları da katıldı

ABD'nin Pasifik Komutanı Amiral Harry Harris, taarruz filosunun çarşamba günü Filipin Denizi'nde olduğunu ve Kuzey Kore'ye iki saat saldırı mesafesinde bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı gövde gösterisi için bölgeye gönderilen filo, Japonya'nın güneyindeki Okinawa adası açıklarında tatbikat yapıyor. ABD donanmasının internet sitesinde paylaşılan fotoğraflarda, Güney Kore ve Japon savaş gemilerinin USS Carl Vinson'la birlikte seyrettiği görülüyor. Tatbikatın fotoğraflarında ayrıca helikopterlerin atış yaptığı yer alıyor. Japonya Savunma Bakanlığı, iki F-35 savaş uçağının da tatbikata katıldığını duyurdu.

Üç ülke, kısa süre içinde Kore Yarımadası açıklarında büyük bir tatbikata başlayacak. Tatbikata Busan limanına demirleyen ABD nükleer denizaltısı USS Michigan da katılacak.

Füze savunma sistemi hayata geçiyor

Amiral Harrs, Güney Kore'de kurulumuna başlanan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze savunma sisteminin birkaç gün içinde hazır olacağını ve Kuzey Kore'den gelebilecek saldırılara karşı koyacağını da söyledi.

Söz konusu füze savunma sistemi, Seongju kasabasındaki bir golf sahasına kuruluyor. Reuters haber ajansına bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump ise, füze savunma sistemi için Güney Kore'nin 1 milyar dolarlık faturayı ödemesi gerektiğini söyledi.

Çin, dün yaptığı açıklamada Washington'dan geri adım atmasını istemiş ve savunma sistemine karşı yeni silahlar deneyeceğini ilan etmişti.

Trump: Savaş ciddi bir risk

Başkan Trump, Reuters röportajında Kuzey Kore'ye karşı atılacak adımları da anlattı. Bir savaş çıkması ihtimali bulunduğunu belirten Trump, "Kuzey Kore'yle ciddi bir çatışmaya girme şansı var. Ama diplomatik yolları tercih ediyorum. Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç" diye konuştu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un makul bir lider olup olmadığı sorusuna "Makul bir kişi olduğunu düşünmek istiyorum" diyerek yanıt veren Trump, Kim Jong-un hakkındaki düşüncelerini de anlattı: "27 yaşında babası ölüyor ve rejimi devralıyor. Ne derseniz deyin, kolay bir şey değil. Hele o yaşta. Yaptıklarını mazur göstermeye çalışmıyorum. Sadece yaptığı şeyin çok zor olduğunu söylüyorum."

Trump röportajda Kuzey Kore'yi 'ABD için en büyük risk' olarak tanımladı.

Çin'e övgüler düzdü

Kuzey Kore krizinin çözümü konusunda Çin'in elinden geleni yaptığını da ifade eden Trump Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in iyi niyetle ABD'ye yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti. Trump, "Elinden geleni yaptığına inanıyorum. Kriz ve ölümler görmek istemediği kesin. İyi bir adam. Kendisini yakından tanıma fırsatı buldum" diye konuştu.

Kuzey Kore: Testler asla durmayacak

Washington, son haftalarda Çin üzerinden Kuzey Kore'ye baskı kurmayı denedi ancak bu adım henüz sonuç vermiş görünmüyor.

Pekin yönetimi, müttefiki Pyognyang'dan nükleer silah programına son vermesini istese de Amerikan CNN kanalına dün özel röportaj veren Kuzey Kore yönetiminden Sok Chol Won, testlerin asla durmayacağını söyledi. Won, "Denemeler, nükleer gücümüzü sağlamlaştırmanın önemli bir parçası. ABD'nin düşmanca hareketleri sürdüğü müddetçe asla nükleer ve füze testlerini sona erdirmeyeceğiz" dedi.

Pyongyang, Çarşamba günü ordunun kuruluşunun 85'inci yılını kutladı ve dev tatbikatta yüzlerce tank ve top aynı anda atış yaptı. Ortaya çıkan görüntü anında yankı buldu ve dünya dehşete düştü.

25 milyon insan tehlikede

ABD'li istihbarat uzmanları da, Kuzey Kore'ye bir askeri operasyonun büyük riskler taşıdığını söylüyor. Aniden füze ya da nükleer tesislerin vurulması, tek başına Kuzey Kore'nin tüm kapasitesini imha etmeye yetmiyor. Böyle bir hamle, Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore veya Japonya'ya saldırmasına yol açabilir.

Füze teknolojileri uzmanı ve 38 North adlı sitenin yöneticisi John Schilling'e göre, Kuzey Kore’nin sınıra yığılı 21 binden fazla top ve füze rampası bulunuyor. Söz konusu silahlar, Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde yaşayan 25 milyon kişiyi tehdit ediyor. Güney Kore’nin kalabalık başkenti, sınırın yalnızca 56 kilometre uzağında.

Füzeler, Amerikan üslerini vurabilir

Pyongyang'ın bini aşkın balistik füzesi, Güney Kore ve Japonya’nın yanı sıra Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Amerikan üslerini vurabilir.

Henüz füzelere nükleer başlık takıldığına dair bir kanıt yok. Ancak iki bin kilometre menzilli Nodong füzeleri savaş başlıklarına bir tonluk patlayıcı alabiliyor.

Pyongyang yönetimi, son aylarda peş peşe füze denemeleri gerçekleştirdi ve füzelerden bazıları Japon Denizi'ne düştü. 6 Mart'ta aynı anda fırlatılan dört balistik füze denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. Söz konusu denemeden saatler sonra ABD Güney Kore'ye füze savunma sistemi THAAD'ı yerleştirmişti.

Kuzey Kore, son nükleer denemesini geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yaptı. Birleşmiş Milletler kararları, Pyongyang yönetiminin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesini yasaklıyor.