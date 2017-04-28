Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Genadiy Gatilov, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD’nin Güney Kore'de füze savunma sistemi konuşlandırılmasının bölgedeki istikrarı bozduğunu dile getirdi. Gatilov, "küresel füze savunma sisteminin oluşturulması doğrultusunda Kuzey Kore’de THAAD adlı Amerikan füze savunma sisteminin yerleştirilmesi bölgedeki mevcut askeri dengeyi baltalıyor. Bu tür adımlar Kuzey Kore hükümetinin hoşuna gitmeyecek ve Rusya Federasyonu da bu durumu negatif değerlendiriyor. ABD'yi Güney Kore'deki tutumunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.