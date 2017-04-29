Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusunda görevli Üsteğmen Semir Davud el-Muhsin, yaptığı açıklamada, Hadar ilçesinin dün DEAŞ'tan tümüyle temizlendiğinin duyurulmasının ardından çatışmalardan kaçarak bölgeyi terk eden yaklaşık 300 kişinin evlerine döndüğünü belirtti. Muhsin, sığınmacıların döndüğü köylerin kontrolünün şu an Haşdi Şabi güçlerinde olduğunu ifade etti. Musul'un doğusunu geçen ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.