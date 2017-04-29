Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malta'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine karşı olduğunu belirtti.

Gabriel, "Üyelik müzakerelerinin kesilmesini tümüyle yanlış bir tepki olarak görüyoruz. Türkiye, büyük bir komşu. Askeri dönemlerde bile Türkiye'yi dışlamadık. Şimdi neden bu ülkeyi Rusya'ya doğru sürüklemekte çıkarımız olsun ki? Her şeyden önce diplomasi görüşmeleri sürdürmeli." şeklinde konuştu.

Üyelik müzakerelerinin kesilmesini isteyen neredeyse hiç kimsenin olmadığına dikkati çeken Gabriel, Avusturya’nın tutumunun herkesten daha sert olduğunu ancak bunun Türkiye'den fazla Avusturya iç politikasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Gabriel, Türkiye ile gelecekte daha yoğun şekilde eleştirel diyalog sürdürebilmek için AB-Türkiye ilişkilerinin yeni bir temele oturtulması gerektiğini vurguladı.