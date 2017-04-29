Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada'da polis devriyesini hedef alan bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda aralarında polisin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Güvenlik zaafiyetinin bulunduğu Bağdat sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.