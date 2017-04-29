Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada'da polis devriyesini hedef alan bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda aralarında polisin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Güvenlik zaafiyetinin bulunduğu Bağdat sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 7 ölü
29.04.2017 - 02:51 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Etiketler : bağdat,saldırı,
468744 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/468744.aspx
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